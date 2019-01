Pays-Bas : De nouvelles mesures sont nécessaires pour la protection des mosquées

Le Conseil des mosquées marocaines des Pays-Bas (RMMN) espère que les maires des municipalités néerlandaises prendront exemple sur leur collègue d’Amsterdam, Femke Halsema (écologiste). Celle-ci veut allouer 1,8 million d’euros aux mesures de sécurité supplémentaires, qui permettront aux structures musulmanes de se protéger d’éventuelles attaques.

En effet, le RMMN considère que la menace contre les mosquées se ressent de plus en plus. «Nous demandons plus d’attention pour la sécurité de ces espaces depuis des années», a déclaré l’organisation en réagissant à l’initiative la maire d’Amsterdam. Cité par le média dagblad010, le Conseil appelle les administrateurs de ces lieux de culte à «redoubler de vigilance et à faire en sorte que les contacts entre la police et les autorités locales soient pratiques et facilités», du moment qu’il n’arrive pas à mesurer l’ampleur de cette menace.

Pour Femke Halsema, elle est «accrue» et «réelle». Dans ce sens, «des ajustements sont effectués sur le Nieuwendijk, le Heiligeweg et le Kalverstraat afin de prévenir les attaques avec des véhicules», ajoute le site, rappelant que le Conseil envisage par ailleurs de mobiliser plus de moyens humains pour lutter contre la radicalisation.