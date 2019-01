Financement de l’islam : Une épine dans le pied des Européens

La complexité du dossier relatif au financement de l’islam de France n’est plus à démontrer ; les suggestions ne manquent pas pour tenter de structurer ce volet. L’été 2018 a été marqué par le lancement de l’Association pour le financement et le soutien du culte musulman (AFSCM), qui permettra notamment de collecter une contribution volontaire sur le halal, la zakat, le pèlerinage et les dons des fidèles.

Dans son sillage, l’Association musulmane pour un islam de France (AMIF), mise en œuvre par l’essayiste et consultant franco-tunisien Hakim El Karoui, comportera deux associations. La première sera chargée des questions cultuelles et placée sous le régime de la loi de 1905, ce qui lui permettra de recueillir des dons défiscalisables et «traçables» destinés soit à l’AMIF elle-même, soit à des projets de construction de mosquées. L’autre, placée sous le régime de la loi de 1901, sera chargée de «la lutte contre la radicalisation, la représentation de l’islam dans les médias et sur Internet, la lutte contre l’islamophobie».

Hakim El Karoui mise sur 100 millions d’euros de recettes annuelles. Plus de la moitié de cette somme (60%) proviendrait d’une redevance sur les viandes halal, qui passerait de 8 à 30 centimes par kilo. «Il ne s’agit pas de redevance au sens fiscal du terme, mais plutôt d’une contribution volontaire des consommateurs qui soutiendraient collectivement l’organisation du culte», précisait à La Croix Didier Leschi, membre aux côtés de Hakim El Karoui du Conseil d’orientation de la Fondation de l’islam de France. Les dons des fidèles constitueraient la deuxième source de financement de l’AMIF, soit 25 à 30% de son budget.

Dans le rapport qu’il avait remis au président Emmanuel Macron en juillet dernier pour restructurer l’islam de France, Hakim El Karoui proposait de mettre en place une tour de contrôle des flux financiers et des dons, à l’image d’un «Tracfin islamique». Le Tracfin, pour «Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins», en référence à un organisme rattaché au ministère de l’Economie et des finances, chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette structure rejoindrait ainsi l’AFSCM, mise sur pied par les grandes fédérations de mosquées.

Les fonds étrangers, première cible de la lutte contre les financements opaques

Globalement, les autorités européennes tentent de réguler les canaux financiers de l’islam, surtout lorsqu’ils proviennent de l’étranger. Ainsi, la Belgique avait mis le holà aux ramifications saoudiennes de la Grande mosquée de Bruxelles, en rompant une convention qui liait la Belgique et l’Arabie saoudite depuis 1969. Le lieu de culte était en effet dans le viseur des autorités belges et des services de sécurité en raison des «liens qu’elle entretient supposément avec des membres de la communauté de l’islam radical», selon le quotidien belge L’Echo.

Au Royaume-Uni également, le royaume wahhabite s’impose comme une intarissable source de financement de l’islam radical, à en croire un rapport du Henry Jackson Society, institut de recherche britannique indépendant, publié en juillet 2017, relayé par La Croix. «Si certaines organisations du Golfe ou d’Iran se sont rendues coupables de promouvoir le fondamentalisme, celles d’Arabie saoudite sont assurément en tête de liste», avait déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) Tom Wilson, l’un des membres de l’institut de recherche et auteur de l’étude. En plus de la formation d’imams anglais en Arabie saoudite, ce soutien se serait manifesté par des «dotations accordées aux mosquées et aux institutions éducatives islamiques» qui ont «accueilli des prêcheurs radicaux» et diffusé «une littérature extrémiste», affirme le rapport.

L’Autriche a elle aussi drastiquement réduit les fonds étrangers dans le financement de l’islam. En février 2015, le parlement avait adopté une nouvelle législation visant à promouvoir «un islam à caractère européen», dans une tentative de freiner les dérives radicales, d’après Le Monde. La loi interdit notamment le financement des organisations cultuelles et des imams par des fonds étrangers. Elle exige également que tous les imams maîtrisent l’allemand.

En Espagne, si l’Arabie saoudite est, encore une fois, à l’origine de la construction du Centre culturel islamique de Madrid (12 millions d’euros), l’autofinancement est la formule économique la plus communément répandue dans la plupart des plus de 1 200 mosquées que compte le pays, selon El Confidencial. Les musulmans ne reçoivent aucune contribution publique pour leurs actions religieuses, et les lieux de culte sont entretenus via leurs propres contributions.

A Ceuta et Melilla, le ministère marocain des Habous et des affaires islamiques finance 34 mosquées dans la première ville, sur un total de 42, ainsi que toutes les mosquées dans la seconde, au nombre de 17. «Le gouvernement marocain verse actuellement les salaires de 95 responsables religieux à Ceuta et de 58 autres à Melilla, toujours selon les données officielles du ministère, qui ne précise toutefois pas le montant total», selon l’agence EFE.