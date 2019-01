Clash en direct sur Al Aoula entre Akhannouch et le groupe des députés du PJD

Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. / Ph. DR

Le fossé séparant le PJD et le RNI ne cesse de se creuser. Les deux formations étalent, désormais, leurs divergences au grand jour et devant des millions de Marocains. En témoigne, le clash survenu lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants de ce lundi, transmise en direct sur Al Aoula.

La réponse d’Aziz Akhannouch à une question sur les petits agriculteurs n’a pas été du goût des députés du Parti de la justice et du développement. Abdellah Bouanou a pris la parole pour exprimer le désaccord de son groupe avec les propos tenus par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche. «Votre susceptibilité ne m’a pas plu. Nous sommes objectifs et nous soutenons le gouvernement. Nous avons le droit de critiquer les dysfonctionnements», a-t-il déclaré.

Le maire de Meknès a été empêché de terminer son intervention par un député du RNI, causant un moment de vives tensions entre les membres de deux composantes de la majorité d’El Othmani.

Une fois le calme revenu, la présidente de la séance, Amina Maelainin a donné la parole au ministre. «Je vois que nous parlons de politique et non pas des petits agriculteurs. J’ai dit ce que j’ai sur le cœur. J’ai tenu à le dire ici qu’ailleurs. Je n’ai fait que répondre à certaines personnes qui ne cessent de critiquer le Plan Maroc Vert», a déclaré Aziz Akhannouch.

Le ministre, et président du Rassemblement national des indépendants a rappelé à Abdellah Bouanou qu’il avait préparé, en 2008, le PVM avec des membres du PJD, à l’instar d’Abdelkader Amara, alors que le parti de la Lampe se trouvait dans les rangs de l’opposition.