Protection de données au Maroc : L’UE envisage d’accompagner la CNDP

L'Assistance technique de l’Union européenne prévoit d'accompagner, dans les mois qui viennent, les actions de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel (CNDP) pour la sensibilisation du public à l'importance de la protection des données à caractère personnel. C'est ce qu'a affirmé, lundi à Fès, Alessio Cappellani, ministre-conseiller, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Maroc.

Le ministre-conseiller, qui s’exprimait lors d’une rencontre de célébration de la journée internationale du Data Privacy Day (DP-Day), a indiqué que l’UE a mis à disposition de la CNDP, dans le cadre de son appui bilatéral, une assistance technique qui a réalisé une étude d'écart entre la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel et le Règlement général de protection des données européen entré en vigueur en mai 2018.

Des propositions d'amendement ont été avancées afin de permettre l'adéquation de la loi marocaine avec le règlement européen, a-t-il relevé. Rappelant que grâce au programme Sud III, financé par l'Union européenne et cofinancé et mis en œuvre par le Conseil de l'Europe, des réformes législatives sont accompagnées dans les pays du voisinage méridional, le responsable a noté qu’au Maroc, ceci permet le rapprochement de la législation marocaine aux normes européennes.

«Ce mécanisme, plus communément appelé convergence règlementaire, est au cœur de notre partenariat, et a déjà été éprouvé dans plusieurs domaines législatifs, dont celui de la protection des données à caractère personnel», a-t-il poursuivi.

De plus, Alessio Cappellani a souligné par ailleurs que la protection des données personnelles et de la vie privée est un «enjeu mondial», comme l'a montré tout récemment la création du plus large espace sécurisé de flux de données instauré entre l'Union européenne et le Japon.