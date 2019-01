Football : La CAN 2019 reportée d'une semaine

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Egypte au 21 juin à l'issue d’une réunion du Comité d'urgence de la confédération.

«La CAN 2019 se tiendra du 21 juin au 19 juillet, au lieu des dates initialement prévues du 13 juin au 15 juillet», a fait savoir la CAF dans un communiqué publié sur son site web, indiquant que le tirage au sort aura lieu au Caire le 12 avril prochain.

Selon des rapports médiatiques, la décision a été prise à la demande des fédérations des pays musulmans qui souhaitent un temps de repos pour leurs joueurs après la fin du mois de Ramadan.

Pour rappel, le Cameroun s'est vu retirer l'organisation de la compétition pour cause de retards dans les travaux d’infrastructures, après quoi, l'Egypte a été désignée pour abriter la phase finale de l’édition 2019 de la CAN. Cette dernière se déroulera pour la première fois en plein été et se jouera à 24 équipes contre 16 au cours des éditions précédentes.