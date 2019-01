Maroc : Un premier décès dû à la grippe porcine ?

Une jeune Marocaine souffrant d’une grippe sévère accompagnée de difficultés respiratoires, serait décédée ce lundi dans une clinique à Casablanca.

Plusieurs sources médiatiques affirment que la femme, qui venait d’accoucher, aurait été atteinte de la grippe H1N1, soit la grippe porcine. Elle aurait également été transférée à Casablanca depuis un hôpital à Fès avant d’être diagnostiquée.

Ce cas aurait fait l’objet d’une cagnotte ouverte sur la plateforme Leetchi, initiée par une proche de la femme décédée. «Je fais appel à vous et vous implore d’aider la famille de ma cousine Yousra qui est atteinte du virus H1N1 à un stade avancé au Maroc», a-t-elle écrit, informant que la Marocaine serait «enceinte de 7 mois, (…) en détresse respiratoire et est maintenue par des machines car les médecins voulaient les sauver», la maman et son enfant.

Dimanche, le ministère de la Santé a réagi à l’information selon laquelle deux cas de grippe porcine ont été détectés à Rabat et à Casablanca. Dans un communiqué, le département d’Anas Doukkali a indiqué que «la situation épidémiologique de la grippe saisonnière est normale et ne suscite aucune inquiétude».

«L'apparition de cas de virus de grippe saisonnière H1N1 dans le royaume demeure un fait normal, d’autant plus que le système national de veille et de surveillance épidémiologique enregistre annuellement, comme dans les autres pays, des cas de contamination par ce virus lors de la saison d’hiver», poursuit le communiqué.

Le ministère a affirmé qu’il veille au renforcement de la surveillance de la situation épidémiologique pendant la saison hivernale, et a recommandé aux citoyens de se faire vacciner contre le virus, particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans.

L’occasion aussi d’appeler les professionnels de santé à adopter des comportements préventifs, comme le fait de se laver les mains régulièrement, réduire le contact avec les patients atteints de grippe, se couvrir la bouche en cas de toux et d’éternuements à l’aide d’un mouchoir jetable.