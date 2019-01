Toxicité des cigarettes vendues au Maroc : Philip Morris pointe du doigt un vide juridique

Suite à la publication d’une enquête affirmant que les cigarettes vendues au Maroc sont plus addictives et toxiques que celles vendues en Europe, le bureau marocain de Philip Morris, directement visé, est sorti de son silence.

Le fabricant de tabac affirme qu’il n’y a pas de «cigarette moins ou plus nocive qu’une autre et que le meilleur choix pour les fumeurs est tout simplement d’arrêter de fumer», rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc. De plus, les cigarettes répondraient «parfaitement aux exigences réglementaires applicables au Maroc».

Plus loin, Philip Morris souligne qu’au vu de cette polémique, «c’est au législateur marocain de fixer, et très rapidement, ses propres standards au lieu de laisser planer le doute avec le vide juridique actuel», poursuit la même source.

Des exigences juridiques qui seraient en effet tout simplement inexistantes, selon l’enquête. «Les douanes se contentent de s’assurer de la conformité fiscale des conteneurs», écrit Marie Maurisse, auteure de l’enquête. Celle-ci ajoute que «les contrôles portent uniquement sur le paiement des taxes : les composants des cigarettes, ou leur toxicité, ne font l’objet d’aucune surveillance».

La journaliste rappelle que le Maroc avait adopté une loi limitant la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. Pourtant, «le décret d’application n’a jamais vu le jour et aucun laboratoire ne vérifie ces valeurs», conclut-elle.