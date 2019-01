L'OCP et Fertinagro s'associent pour produire des engrais enrichis au Maroc

L’Office chérifien des phosphates (OCP) et Fertinagro Biotech, entreprise espagnole spécialisée dans la commercialisation de solutions nutritionnelles innovantes, vont créer au Maroc une entreprise commune pour la production d’engrais granulaires concentrés NPK et d’engrais enrichis, indique le site Interempresas.

La nouvelle société sera baptisée OCP-Fertinagro Advanced Solutions, propriété du groupe OCP et de Fertinagro. Elle sera située à Jorf Lasfar.

L’activité devrait débuter en 2020 avec une capacité de production initiale de 250 000 tonnes d’engrais spéciaux NPK, avec des perspectives pouvant atteindre un million de tonnes par an dans le cadre d’une vaste gamme de solutions nutritionnelles innovantes, adaptées aux différents besoins des utilisateurs, des sols et des cultures, afin de répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs du monde entier.

La société envisage également de mettre en place des services de conseil technique aux agriculteurs, en tirant parti de la solide expérience acquise sur le terrain par les deux sociétés. La création de cette joint-venture intervient quelques mois après l’investissement du groupe OCP dans Fertinagro en octobre 2018.

«Ce nouveau partenariat, qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance, renforce l’ambition des deux partenaires de répondre à la demande croissante d’engrais de précision dans le monde et d’élargir leur offre aux agriculteurs du monde entier, en termes de produits et de services personnalisés», a déclaré Marouane Ameziane, directeur de la stratégie et du développement du groupe OCP.