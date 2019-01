Hirak : Un détenu à Casablanca conteste la qualité des soins médicaux

Un détenu dans la prison locale Ain Sebaa 1 à Casablanca, dans le cadre du procès du Hirak, aurait tenté samedi dernier de semer le trouble, selon l’établissement pénitentiaire. Le prisonnier N.Z. a été transféré à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires à cause d'une enflure de la main résultant d'une blessure.

Le détenu en question a demandé samedi (18H30) des soins à cause de douleurs qu'il a dit sentir au niveau de l'un de ses pieds, précise l'Administration pénitentiaire dans un communiqué, ajoutant que lorsque l'infirmier s’apprêtait à apporter ces soins, le détenu aurait jeté les équipements et se serait blessé, réclamant la présence du directeur et du médecin et fustigeant que les soins qu'il a reçus étaient insuffisants.

L'Administration de la prison explique être intervenue pour ordonner le transfert du détenu à l'hôpital, en attendant de prendre les mesures disciplinaires.