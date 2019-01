Maroc : 65% de la population disposée à se tourner vers l’énergie solaire

65% de Marocains sont favorables au recours à l’énergie solaire, selon une enquête nationale du Haut-commissariat au Plan s’intéressant à la perception des mesures du développement durable par la population. Quant à ceux qui ne se disent pas prêts à ce revirement, 48% invoquent le coût des équipements, 45% le manque de confiance en ces équipements et 7% l’absence de subventions étatiques.

Selon Aujourd’hui le Maroc, l’enquête du HCP démontre que «la préoccupation écologique progresse au niveau national». Ainsi, 93% des Marocains constatent des changements climatiques ces dernières années. Pour 37%, ces changements s’illustrent par une hausse des températures. «32% autres expliquent ces changements par un dérèglement des saisons et 25% par des sécheresses récurrentes», indique la même source, notant plus loin que «17,4% des répondants évoquent dans le même sens la pollution de l’air au moment où 15,5% citent la faiblesse des infrastructures et des services».

Parmi les autres facteurs aggravants ces changements, l’habitat indécent ou clandestin est venu dans 13% des réponses, suivi du manque d’espaces verts (6,4%) et des difficultés de transport et de communication (5,5%).

Aussi, 50% affirment avoir pris des initiatives pour la protéger l’environnement, notamment «la gestion des déchets ménagers (31,9%), l’économie dans la consommation d’eau (22,7%), l’abandon des sacs en plastique (21,7%), la contribution au reboisement et à l’entretien des espaces verts (12%) et la sensibilisation des citoyens (9,7%)».