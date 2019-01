Maroc : Les valeurs de paix dans l’enseignement national analysées à Genève

L’expérience marocaines en matière d’éducation aux valeurs de la paix, la tolérance et du développement a été présentée, jeudi, au Palais des Nations à Genève, lors d’une table ronde initiée par l’UNICEF. La rencontre s’est tenue dans le cadre de la célébration de la première Journée internationale de l’éducation.

Intervenant lors de cette rencontre, Allal Ouazzani Touhami, représentant permanent adjoint à la Mission du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a présenté des initiatives nationales en la matière, pensées notamment par le biais de la «Vision stratégique de la Réforme éducative 2015–2030 : pour une Ecole de l’équité, de la qualité et de la promotion». En effet, «certains axes concernent la cible 4.7 de l’Objectif de développement durable 4 sur l’éducation, qui met l’accent sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable», rappelle 2m.ma.

S’agissant de l’éducation aux droits humains et à la paix, Allal Ouazzani Touhami a rappelé son renforcement dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que les formations des fonctionnaires, du personnel militaire et des professionnels des médias dans ce sens. La même source a affirmé qu’«en 2016, 390 manuels scolaires ont été mis à jour afin d’enseigner de manière plus substantielle, notamment les principes de tolérance, de la non-discrimination et de l’égalité».

Le média indique également que le Maroc et la Suisse ont lancé le projet de la Déclaration des Nations unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’Homme avec le soutien d’autres pays et que le royaume est «membre actif du core-group (Slovénie, Costa rica, Italie, Sénégal, Brésil, Philippines) sur l’éducation aux droits de l’Homme».