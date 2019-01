Une jurisprudence favorable à des Marocains fait barrage à la loi Sécurité de Salvini

La Cour d’appel de Salerne vient de statuer en faveur du «développement harmonieux des mineurs, qui vaut plus que les exigences de protection de l’ordre public et de la sécurité nationale». Des exigences prévues par la loi Sécurité, «même si le gouvernement demande à restreindre les admissions en Italie conformément au [texte]».

En effet, le parquet vient de s’opposer au rejet de renouvellement du titre de séjour d’un couple marocain. Sa situation l’a rendu passible d’expulsion sans ses enfants, qui sont nés en Italie et qui allaient ainsi être séparés des parents.

Le site Agropoli News indique que la décision du parquet aura des «répercussions politiques irréversibles dans le débat déjà tendu sur l’accueil en Italie de citoyens étrangers ne faisant pas partie de l’Union européenne, déclenché par ladite loi». Originaires du Maroc, les deux concernés, des ouvriers agricoles, vivent en Italie depuis près d’une décennie, avec en charge un enfant de quatre ans et un autre de six mois. Le motif retenu par le parquet est justement l’assistance aux deux petits, sur la base d’une requête formulée par les parents.

Une séparation familiale préjudiciable

En février 2018, les deux ressortissants ont demandé à la Cour des mineurs de Salerne la prolongation de leur séjour en Italie, «conformément à la loi 286 de 1998 permettant aux juges pour enfants d’octroyer des permis de séjour par dérogation pour "raisons sérieuses liées au développement du mineur"». La requête a été refusée, poussant les concernés à interjeter appel avec l’aide de leur avocat, Tommaso D’Avino, qui a contesté la décision en raison des préjudices causés aux enfants.

Ainsi, en ce mois de janvier, la Cour d’appel a retenu les considérations des plaignants, en contrepieds aux dispositions de la loi Sécurité, notamment le principe de protection de l’ordre publique. Pour le Parquet de Salerne, la protection des mineurs et leur épanouissement passent avant tout.

Cité par le média italien, Me D’Avino souligne que «ce jugement est une leçon pour comprendre le sens de notre existence dans un pays qui fonde ses valeurs sur la solidarité».

La «loi Salvini» dans l’œil de l’ouragan

Cette décision de justice est rendue alors que la scène politique italienne est agitée par un large débat sur la loi Sécurité, qui interdit notamment l’octroi de permis de séjour humanitaire et met à mal l’obtention de papiers pour nombre de migrants, particulièrement ceux issus de pays hors-Union européenne. Voté au Parlement à la majorité, en novembre 2018, ce texte a été proposé par le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, invoquant la protection de l’ordre public dans les restrictions juridiques et administratives imposées aux ressortissants étrangers.

En réaction, des représentants locaux italiens ont décidé de geler les dispositions de cette loi qui vont à l’encontre de principes constitutionnels ou des textes européens protégeant notamment les mineurs et les migrants en situation de vulnérabilité. Parmi eux, le maire de Palerme, Leoluca Orlando. Ce dernier estime que le dispositif est «inhumain et criminogène», car «il criminalise des personnes qui se trouvent légitimement sur notre territoire». Le député démocrate reproche également à Matteo Salvini de s’immiscer, à travers cette loi, dans des dispositions relevant normalement de la compétence des communes.

Emboîtant le pas à Leoluca Orlando qui est soutenu par sa population locale, les maires de Naples et de Milan ont annoncé à leur tour qu’ils ne mettraient pas en application les termes anticonstitutionnels de la loi Sécurité. En effet, celle-ci n’exclut pas les mineurs étrangers non accompagnés et s’applique tout autant aux ressortissants titulaires d’un permis de séjour en Italie pour motifs professionnels, signifiant par ailleurs l’annulation des prestations sociales et sanitaires dont ils bénéficient légalement. C'est le cas de ces deux parents marocains, qui ont finalement obtenu justice grâce à une jurisprudence qui fera date.