Tanger : La loi de finances et la situation des petits commerçants au menu d'une rencontre

La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA) a tenu, vendredi à Tanger, une réunion régionale avec des dirigeants et des représentants d'associations professionnelles de la région. L'idée est notamment de clarifier l'ambiguïté concernant les dispositions de la loi de finances 2019, et d'élaborer un document préparatoire à la participation aux assises nationales du commerce, prévues dans les prochains mois.

À cet égard, le directeur régional des impôts, Abdellah Lakhnik, a souligné que cette réunion vise à clarifier la confusion entourant l'identifiant commun et la facturation électronique, prévues à l'article 145 du Code général des impôts. Dans ce sens, il note que la direction générale des impôts et l'Administration des douanes et impôts indirects avaient tenu une réunion avec la coordination des associations professionnelles et les syndicats des commerçants, suite à laquelle une note a été publiée affirmant que les petits commerçants ne sont pas concernés par cette procédure.

Pour sa part, le président de la CCISTTA, Omar Moro, a indiqué à la MAP que cette réunion a connu participation de plus de 57 associations professionnelles représentant différentes activités commerciales. De son côté, le délégué régional du ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Hafid Choukri, a appelé les petits commerçants à accroître leur compétitivité face à la concurrence des magasins et des grandes surfaces.

Les interventions des représentants des associations professionnelles ont déploré le manque de connaissance des lois par les commerçants, notamment les dispositions des codes de commerce et d’impôt, l’absence de communication entre l'administration et les commerçants, la multitude d'intervenants dans l’octroi de licences commerciales, et la rareté des statistiques précises sur le secteur.