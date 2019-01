Football : Les clubs du Golfe de plus en plus prisés par les internationaux marocains

L’international marocain Medhi Benatia (31 ans) est en passe de quitter la Juventus de Turin pour rejoindre Al-Douhail au Qatar. Le défenseur central a en effet reçu une proposition du club, détenu par les actuels propriétaires du Paris Saint-Germain (PSG). Sky Sport Italia évoque une offre qatariote de dix millions d’euros en plus des bonus, atteignant en tout les 14 millions.

Alors que le joueur a été pressenti pour rejoindre un club saoudien, il «se retrouve avec une très belle offre» du Qatar, rapporte le site France Football. La Juve s’est ainsi «résolue à le libérer après avoir bouclé le come-back de l’arrière uruguayen Martin Caceres» qui va le remplacer, selon Goal.

Ce départ n’est pas l’unique du genre, opéré récemment par des internationaux marocains qui évoluent en Europe. En effet, Benatia rejoindrait «une colonie marocaine qui ne cesse de se garnir [le Golf]», fait remarquer France Football. Le média note que l’été dernier «Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa et Nordin Amrabat ont signé des contrats lucratifs respectivement au Ittihad FC, Al-Shabab Riyad et à Al-Nasr Riyad» contre des millions de dollars en net. «Pour Amrabat, on parle de 10 millions sur trois ans», tandis que «Younes Belhanda était attendu à l’Ittihad dès cet hiver avec des émoluments estimés à 6 millions par an» avant de clarifier sa position vis-à-vis de son club, Galatasaray. De son côté, Manuel Marouane Da Costa a quitté Istanbul BB pour Al-Ittihad FC, sous la direction de Slaven Bilic.

«C’est quasiment la moitié du onze marocain qui a décidé de s’offrir un dernier gros contrat dans cette région du monde», constate encore France Football, rappelant qu’«avant les Marocains version 2018, les Algériens avaient également fait transhumance vers le Golfe persique».