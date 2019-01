Diasporama #76 : Khalid Dahbi, le chef marocain qui revisite les saveurs à Londres

Célébrer le Maroc, telle est la devise de Khalid Dahbi, chef cuisinier et entrepreneur qui a réussi à faire de sa passion une carrière : la gastronomie. Né à Rabat, il a décidé de quitter le Maroc à l’âge de 16 ans pour se lancer dans l’aventure en Europe, loin de ses proches. «Ma famille était assez aisée, mais je voulais bâtir ma propre carrière et montrer que je n’avais pas besoin de l’argent de mes parents», nous dit-il.

Le jeune homme se dirige alors dans un premier temps vers la Suisse, à Genève, où il s’engage auprès d’enfants et d’adultes démunis. Il décolle ensuite pour l’Italie, à Naples, où il étudie l’art culinaire. Sa soif de connaissance finit par le conduire à nouveau sur le chemin de la Suisse. «J’ai toujours eu des liens avec ce pays… C’est là que j’ai étudié la gestion des entreprises», nous explique Khalid Dahbi.

Puis vient ensuite la France, où il fait ses premiers pas en tant que cuisinier et chef dans les meilleurs restaurants de la capitale, notamment au sein des restaurants étoilés Michelin Le Meurice et L’Arpège. Khalid Dahbi séjourne ensuite à Venise, avant de s’installer à Londres en 1999. «J’y étais déjà allé plusieurs fois avec mon père», se souvient-il.

Un entrepreneur adepte du luxe et de l’élégance

Une fois dans la capitale britannique, ce féru de gastronomie côtoie les meilleurs chefs, de Gordon Ramsay à Macro Pierre White, en passant par Jamie Oliver. Son attrait pour les cultures, ses compétences linguistiques et ses voyages l’aident à s’adapter et à se frayer un chemin vers le succès, parmi les grands. Il devient chef résident du Quintessentially Group, une entreprise de conciergerie britannique basée à Londres. En juin 2018, Dahbi a également mis ses compétences et son expérience à l’honneur, en mettant en place le projet alimentaire BESO Moorish.

Situé dans le centre de Londres, le restaurant est un melting pot de tous les voyages qu’il a effectués au cours des vingt dernières années. «BESO Moorish est un kit gastronomique qui illustre les saveurs de tous les endroits où je suis allé», nous dit-il non sans fierté. Tous les plats qu’il propose racontent ainsi une histoire, allant de Marrakech à l’Espagne et la Suisse. «Chaque plat est lié à ma passion, à mon parcours… Le menu est un hommage à ces lieux.»

En effet, le menu donne un aperçu du style de Dahbi. Pour lui, la simplicité, l’élégance et surtout les saveurs sont la clé d’un plat parfait.

Quand la cuisine rejoint le raffinement

Outre la cuisine internationale, le chef s’efforce de célébrer la cuisine et les plats marocains. Une manière de rendre hommage à ses racines à travers la gastronomie. «Je voulais représenter les ingrédients et la diversité que nous avons… La cuisine marocaine est bien plus que le couscous et le tajine», souligne-t-il. Dahbi se dit toujours à la recherche de l’élégance, de la finesse et des saveurs. Trois éléments que ses plats marocains traditionnels doivent comporter.

Khalid Dahbi est également un entrepreneur qui travaille sur de nombreux produits via sa société KD Luxury. «Je suis le premier Marocain du Royaume-Uni à importer le meilleur caviar du monde», croit-il savoir. Et d’ajouter : «Je suis aussi un créateur de mode. J’ai conçu le premier sac au monde combinant peau de python et crocodile, à travers une ligne appelée Antoine Amato.»