Ukraine : Un Marocain s'en prend à un garde-frontière après s'être vu refuser l'entrée

Un Marocain arrivé d’Istanbul à l’aéroport international de Boryspil, en Ukraine, a été inculpé après s’en être pris à un garde-frontière ukrainien qui lui a refusé l’entrée dans le pays, à l’issue d’un long entretien, indique l’agence de presse ukrainienne Unian. Lors du contrôle, l’homme a déclaré aux agents qu’il était là dans le cadre d’un programme d’échange pour enseigner l’anglais à des enfants ukrainiens, ainsi qu’une autre langue qu’il n’a pas précisée.

Or, en plus de sa maîtrise limitée de l’anglais, d’après le département de presse du service de garde-frontières de l’Etat, le Marocain n’a pas fourni la preuve qu’il possédait suffisamment d’argent pour rester en Ukraine durant la période déclarée de son voyage. «Après un entretien prolongé avec l’homme, les agents lui ont interdit le passage aux frontières. Visiblement très contrarié, il est devenu agressif et a tenté de s’attaquet à l’un des agents», ajoute la même source.

L’individu a été immédiatement maîtrisé, placé en détention et sous l’autorité administrative de la police pour refus d’obtempérer.