Réunion UA-UE : Le Polisario qualifie sa participation de «réussite»

Pour Ould Salek, la participation du Polisario à ladite réunion est une «réussite pour la cause sahraouie». / Ph. DR

Irrité par l’approbation, par le Parlement européen, de l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne, le Front Polisario se console par sa petite «victoire». Jeudi, son «ministre des Affaires étrangères», Mohamed Salem Ould Salek est revenu sur la participation du front à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne et de l’Union africaine. L’occasion pour lui de qualifier cette participation de «réussite pour la cause sahraouie».

En effet, une délégation du Polisario a bel et bien pris part à la rencontre qui s’est déroulée lundi et mardi à Bruxelles sous les auspices de l’UA et l’UE.

Ould Salek n’a pas raté l’occasion de se féliciter de ce qu’il considère comme un «échec des tentatives marocaines d’entraver cette réunion, en voulant confisquer un drapeau de la RASD». Ce membre de la direction du Polisario accuse même le Maroc et des «diplomates européens d’un Etat connu», ceux de la France en l’occurrence, d’avoir tenté «de confisquer le drapeau sahraoui avant que la Commission européenne ne soit contrainte de retirer tous les drapeaux» et de ne garder que ceux de l’UA et de l’UE.

Une tentative de calmer les esprits de la population de Tindouf, scandalisée par l’affaire des 2,5 millions d’euros offerts par l’Algérie et détournés par le Polisario, ainsi que par l’échec du mouvement séparatiste à empêcher les eurodéputés de renouveler l’accord agricole Maroc-UE qui inclut explicitement les produits en provenance du Sahara.