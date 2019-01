Groupe OCP : Hicham El Habti provisoirement à la place de Mohamed El Kadiri ?

Alors que des rumeurs sur son départ circulaient depuis des semaines, il semble que Mohamed El Kadiri, «la cheville ouvrière de la transformation industrielle» de l’OCP, ait bel et bien quitté le groupe marocain.

Cette semaine, nos confrères du Desk ont affirmé, citant Maghreb Confidentiel, que le secrétaire général adjoint du groupe OCP, Hicham El Habti aurait été «désigné pour remplacer, ad interim, le secrétaire général et directeur général exécutif, Mohamed El Kadiri, dès le 4 janvier 2019».

Le départ de l’ancien directeur général exécutif du géant des phosphates «est dû, d’après Maghreb Confidentiel, au refus de Saâdeddine El Othmani de renouveler sa mise en disponibilité, l’estimant contraire à la loi et ce malgré le pressing de Terrab auprès de la Primature», poursuit Le Desk.

Mohamed El Kadiri, titulaire d’un doctorat de l’université des sciences et technologies de Lille, puis enseignant, avait collaboré auprès de Mostafa Terrab au sein de l’Agence nationale de régulation des télécommunications (ANRT) dans les années 2000. Il avait rejoint l’OCP dès la nomination de Mostafa Terrab à sa tête en 2006.

Hicham El Habti est, quant à lui, lauréat de l’École polytechnique et des Ponts et Chaussées, ayant rejoint le groupe OCP en 2013. Il occupait précédemment les postes de secrétaire général de l’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et de secrétaire général adjoint du groupe OCP.

Contacté par Yabiladi pour avoir plus d’informations sur le «départ à la retraite» de Mohamed El Kadiri, l’OCP n’a pas, pour l’instant, donné suite à nos sollicitations.