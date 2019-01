Le SIAM revient pour une 14e édition du 16 au 21 avril 2019 à Meknès

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la 14e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) ouvrira ses portes du 16 au 21 avril 2019 à Meknès.

Organisée par l’Association du SIAM, sous la thématique «L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural», cette 14e édition s’inscrit, comme à l’accoutumée, au cœur de l’actualité économique nationale, ont indiqué ses organisateurs lors d’une conférence de presse, jeudi 24 janvier à Casablanca.

«D’un côté, le développement du secteur agricole, de l’autre, la complexité de la croissance du secteur de l’emploi dans le monde rural», poursuit le communiqué.

La thématique choisie, en lien avec les directives royales et au regard des enjeux du Maroc, «apporte l’occasion d’aborder un volet essentiel, non seulement du secteur mais en induisant une problématique vitale pour le pays, celle de l’emploi». «Le SIAM confirme ainsi son rôle de vitrine du dynamisme du secteur agricole et sa proximité avec son environnement économique et social», poursuit-on de mêmes sources.

La Suisse, avec son histoire initiée en 1291, quatre langues officielles et une situation géographique unique au cœur de l’Europe, sera l’invité d’honneur de cette 14e édition, précisent les organisateurs. Pour l’Association du SIAM, «le Maroc est pour la Suisse un bon partenaire commercial». Elle rappelle qu’en 2016, le volume des échanges «s’élevait à 520 millions de francs».

Le SIAM 2019 prévoit d’accueillir 1 500 exposants issus de 72 pays et table sur 1 million de visiteurs. «Du 16 au 21 avril 2019, au cours des 6 jours d’exposition, le salon organisera 35 conférences et assurera plus de 300 mises en relation de haut niveau». L’inauguration et ouverture officielle se fera le mardi 16 avril 2019, conclut le communiqué.