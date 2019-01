Casablanca : Des tombes détruites au cimetière de l’église Saint John ? [Désintox]

Dans un article publié ce jeudi, nos confrères de Hespress ont rapporté que des travaux de construction à proximité de l’église évangéliste Saint John auraient «endommagé certaines tombes situées dans son cimetière». Le média en ligne a indiqué que ces engins de construction effectuent depuis quelques jours des opérations de forage pour la construction d’un «café et un magasin sur le terrain de l'église, détruisant partiellement une partie du cimetière et certaines de ses tombes». De plus, la même source ajoute, photo à l’appui, qu’il aurait «constaté qu’une tombe, détruite par les travaux de forage, a été entourée de ciment pour éviter son effondrement».

Hespress a également signalé que certaines dépouilles enterrées dans le cimetière de l'église auraient été transportées «ailleurs», citant le responsable du chantier. Le média rappelle que les activistes de la capitale blanche s'intéressant au patrimoine de la ville auraient également dénoncé les impacts présumés de ces travaux de construction sur l'église casablancaise.

Aucune tombe n'a été détruite à l'église Saint John

Seulement, les informations publiées par le site d'information sur les travaux de construction à l’église Saint John, le plus ancien édifice religieux toujours actif à Casablanca, sont loin de la vérité. «Ces informations publiées sont fausses et sans fondements», a confié à Yabiladi ce jeudi une source autorisée. Elle ajoute que «la photo publiée par le média est volée car prise sans autorisation».

En visitant le cimetière de l'église ce jeudi, Yabiladi a remarqué que toutes les tombes étaient situées loin des travaux de construction, sauf une. Celle-ci borde la fondation de la nouvelle construction qui, selon notre source, est «un centre communautaire à but non lucratif qui devrait profiter aux fidèles de l’église».

En outre, Yabiladi a pu constater que la tombe en question était intacte et qu'elle a été entourée de ciment «afin justement de la protéger de toutes les œuvres voisines», ajoute notre source.

Yabiladi a également consulté ce jeudi les documents légaux autorisant les travaux de construction sur le terrain appartenant à l'église évangéliste, fréquentée notamment par la communauté anglophone de Casablanca.

Une église centenaire

Pour mémoire, l’église Saint John a été construite en 1906. Située juste à côté de l’hôtel Hyatt Regency, dans la rue Guej, l’édifice religieux a été construit à l’extérieur des anciens remparts de la Médina de la capitale blanche.

Selon une brochure remise à Yabiladi lors d'une visite en 2017, le consul britannique à Casablanca, Bruce Maclean, avait alors ordonné à un cabinet d'architectes de poser la première pierre de l'église le 12 mai 1905. L’église a été prête dès l’été 1906 mais n’a été inaugurée que cinq ans plus tard.

L’église a également une importante valeur historique pour la ville de Casablanca, car elle a servi de refuge à ceux qui ont débarqué au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale et même au major-général George Patton qui en était un fidèle assidu.