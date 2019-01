Royaume-Uni : Des conseils de la charia qui inquiètent le Conseil de l’Europe

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a fait part de son inquiétude sur les activités «judiciaires» des «conseils de la charia» au Royaume-Uni, indique le média spécialisé Scottish Legal News.

Dans une résolution adoptée mardi 22 janvier, l’Assemblée parlementaire s’inquiète du fait que «les conseils de la charia, bien qu’ils ne fassent pas partie du système juridique britannique, tentent de fournir une alternative à la résolution des conflits, en vertu de laquelle les membres de la communauté musulmane, parfois volontairement, souvent sous une pression sociale considérable, se plient à leur juridiction religieuse principalement en matière de mariage et de divorce, mais aussi en termes de succession et de contrats commerciaux.» L’hémicycle estime que «les décisions des conseils de la charia discriminent clairement les femmes dans les affaires de divorce et d’héritage».

L’Assemblée parlementaire, composée de 47 Etats, recommande ainsi de «veiller à ce que les conseils de la charia agissent dans le respect de la loi, notamment en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes, et respectent tous les droits procéduraux», et de «réviser la loi sur le mariage pour imposer aux couples musulmans l’obligation légale d’enregistrer civilement leur mariage avant ou en même temps que leur cérémonie islamique, comme le prévoit déjà la loi pour les mariages chrétiens et juifs».

L’abolition de ces conseils «pas viable»

Les parlementaires britanniques sont également appelés à «supprimer les obstacles à l’accès des femmes musulmanes à la justice et renforcer les mesures visant à fournir protection et assistance à celles qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité». Ils sont enfin invités à rédiger un rapport sur les actions entreprises dans le sillage de ces recommandations d’ici juin 2020.

Les autorités britanniques se sont pourtant déjà saisies de cette question. En février 2018, un rapport d’experts mandatés par le ministère britannique de l’Intérieur avait conclu que les musulmans du Royaume-Uni devaient se marier civilement et religieusement afin de s’assurer que les femmes sont protégées par la loi, d’après le quotidien The Independent. Une mesure jugée nécessaire pour réduire les «pratiques discriminatoires» dans les conseils de la charia. Les experts avaient toutefois estimé que l’abolition de ces instances religieuses n’était «pas viable» et qu’au contraire, elles «[répondaient] à un besoin de certaines communautés musulmanes».