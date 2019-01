Italie : Expulsion d'un Marocain conformément à... sa demande

La police de Rimini (côte adriatique de la région italienne d’Emilie-Romagne) a procédé cette semaine à l’expulsion d’un Marocain âgé de 30 ans de l’Italie. Selon le média local italien Chiamamicitta, l’expulsion, faite conformément à la demande du Marocain, a été opérée depuis l’aéroport de Marconi, à Bologne.

Le Marocain «était en prison depuis septembre 2011, après avoir été arrêté et condamné pour une peine de plus de cinq ans prononcée par le tribunal de Ferrara» en 2009. Les autorités italiennes l’avaient reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusations, dont : «vol aggravé», «vol qualifié», «violences», «extorsion de fonds» et «crimes liés à la drogue». «Ce n’est qu’une fois en prison que le trentenaire a été informé des autres condamnations suite aux crimes qu’il a commis pendant son séjour en Italie, ce qui a entrainé l’allongement de la peine qu’il purgeait», explique-t-on de même source.

Le Marocain avait alors formulé une demande pour «l’application de la peine d’expulsion du territoire italien, en tant que sanction alternative à l’emprisonnement». Une demande acceptée par le juge de Bologne en mai 2018. «La question de son rapatriement effectif a en fait été suspendue car l'autorité consulaire du Maroc n’avait jamais délivré le laissez-passer nécessaire», poursuit le média qui affirme que le consulat du Maroc à Bologne a finalement délivré les documents nécessaires au détenu en début de cette année.

L’homme a été escorté par deux policiers, «spécialisés dans l’accompagnement international d’étrangers à bord d’avions», compte tenu de son profil. «Il a été responsable de sept épisodes disciplinaires pour ses attitudes offensantes envers ses compagnons de cellule ou contre des policiers» conclut le média.