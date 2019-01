Mounib fustige le PJD après l'interdiction d’une conférence-débat sur l’école publique à Fès

La secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib ne lâche pas l’affaire à propos de l’interdiction, dimanche à Fès, d’une conférence-débat sur l’école publique.

Ce mercredi, la seule femme à la tête d’un parti politique au Maroc a fustigé l’Etat et le Parti de la justice et du développement (PJD). «L’interdiction de l’organisation d’une conférence au sein du complexe culturel de Fès est l’une des formes de la tyrannie exercée par l’Etat et le parti du chef du gouvernement», a-t-elle déclaré au média en ligne Alyaoum 24.

Pour Nabila Mounib, «les élus de ce parti considèrent que les villes qu’ils gèrent leur appartiennent, ouvrent les portes des bâtiments publics devant leurs partisans et les ferment à ceux qui sont en désaccord avec leurs points de vue, par peur de révéler leurs scandales». «Ils soutiennent l’Etat dans l’imposition de politiques impopulaires, contraires à l’intérêt du pays et en opposition à l’idée de construire un Maroc pouvant accueillir tous ses enfants», ajoute-t-elle.

La secrétaire générale du PSU a affirmé que l’interdiction «ne découragera pas les militants, mais les incitera à poursuivre la marche pour dénoncer la tyrannie et intensifier la lutte de masse pour construire un Maroc démocratique».

Dimanche dernier, après l’interdiction par les autorités locales à Fès d’une conférence organisée par le Front national pour la défense de l’école publique (FNDEP), les participants ont manifesté devant le complexe culturel de Fès avant de délocaliser l’événement au siège de la Confédération démocratique du travail. Nabila Mounib, tout comme Mustapha Brahma du parti Annahj démocratique, Aziz Hakkaoui de l’AMDH, Ahmed Samri du Syndicat national de l’enseignement et Mohamed Youssfi de la Fédération nationale de l’enseignement, ont pris part à la conférence.