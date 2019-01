Casablanca : Le roi inaugure le Terminal 1 de l'aéroport Mohammed V de Casablanca

Le roi Mohammed VI a procédé mardi à l’inauguration du projet d’extension, de réaménagement et de modernisation du Terminal 1 de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, ayant mobilisé des investissements de l’ordre de 1,585 milliard de dirhams.

Le souverain a, à cette occasion, lancé la mise en service du nouveau Centre de contrôle régional (CCR) de la sécurité de la navigation aérienne d’Agadir, ainsi que des nouvelles aérogares des aéroports de Guelmim, Zagora, et Errachidia Moulay Ali Cherif, réalisés par l’Office national des aéroports (ONDA) pour une enveloppe budgétaire globale de 647,73 millions de dirhams (MDH).

Ainsi, le projet d’extension, de réaménagement et de modernisation du Terminal 1 de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, porte la capacité globale de cet aéroport, considéré comme une plate-forme majeure de correspondance aéroportuaire (hub aéroportuaire) dans la région et en Afrique, à 14 millions de passagers par an.

Les travaux de réaménagement et d’extension ont également porté sur l’aménagement d’une esplanade piétonne avec des espaces verts à l’extérieur de l’aéroport, d’un parking de voitures sur deux niveaux, d’une capacité de 2 075 places, ainsi que d’une aire de dépose minute. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution de 25 entreprises nationales et six étrangères.

D’une superficie de 76 000 m2, le nouveau Terminal 1 qui permettra, à lui seul, l’accueil et le traitement d’un trafic annuel de 7 millions de passagers, comporte huit nouveaux postes de stationnement des avions, dont trois pour les gros porteurs et un poste dédié à l’Airbus 380.

Abritant une zone de transit national et international, le Terminal 1 comporte également des bureaux de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, destinés au conseil et à l’assistance des Marocains résidant à l’étranger (MRE), des banques et des agences de change, des galeries commerciales, des espaces de restauration et de détente des passagers, de culte et d’autres dédiés aux enfants.