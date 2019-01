Le corps sans vie de la jeune Ikhlas, disparue à Midar depuis le 5 janvier, enfin retrouvé

Après plusieurs jours de recherches initiées par les autorités locales, la famille et les proches de la victime, la jeune Ikhlas B. a été retrouvée ce mardi dans l’une des forêts de la province de Driouch.

Le corps sans vie de l’enfant âgée de moins de trois ans a été retrouvé dans un état de décomposition, comme le rapportent plusieurs médias locaux et nationaux. Hier, une paire de chaussures portés par la victime au moment de sa disparition il y a plus de quinze jours a été retrouvée par un berger, incitant les autorités à intensifier les recherches.

L’enfant était avec sa maman près de leur maison lorsqu’elle a soudainement disparu, le 5 janvier dernier, à Douar Ikerdouhan, commune de Tlat Azlaf près de Midar (province de Driouch, région de l’Oriental). Depuis plusieurs jours, des publications annonçant sa disparition faisaient le tour des réseaux sociaux.

La dépouille de la jeune enfant a été transportée à l'hôpital El Hassani de Nador. / Ph. Tanja 24

Ce mardi, les éléments de la Gendarmerie royale ont transporté la dépouille de l’enfant à la morgue de l’hôpital El Hassani de Nador pour une autopsie afin de déterminer les causes du décès. La zone où Ikhals a été retrouvée a également été interdite aux habitants en attendant que la police scientifique parvienne à collecter les indices permettant de déterminer les raisons de la disparition et les causes du décès.

L’annonce de la mort de la jeune enfant a ému les internautes, surtout ceux qui se sont mobilisés pour tenter de la retrouver.