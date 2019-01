Espagne : Un Marocain arrêté à Getafe pour avoir diffusé de la propagande djihadiste

Les autorités espagnoles ont arrêté, ce mardi à Getafe (Madrid), un Marocain âgé de 28 ans, soupçonnée de faire de la propagande sur les réseaux sociaux pour le compte de l’organisation «Etat islamique». Originaire de la ville de Tanger, il est également soupçonné de radicalisation et accusé de dissémination de matériel de propagande à contenu djihadiste, indiquent l’agence Europa Press et le média espagnol Diario16.

L’enquête menée par des agents du service d'information de la Garde civile a débuté au début de 2018 lorsqu'une activité a été détectée, sur les réseaux sociaux, d'un individu résidant en Espagne. Ce dernier consommait du contenu et de la propagande de Daech sur différentes plates-formes. Au cours de cette période, les enquêteurs ont pu confirmer que l’individu, B.A., est violent et met en place des mesures de sécurité pour protéger ses activités de radicalisation sur le web.

Il utilisait ainsi de nombreux appareils, dont aucun n’est enregistré à son nom, profitant de l’identité de différentes personnes dans son environnement pour protéger la sienne. Il serait connu des services espagnols et aurait purgé une peine d’emprisonnement pour un crime de droit commun. Deux percquisitions dans les domiciles qu’a occupé cet individu ont eu lieu ce mardi. Les informations et les effets saisis dans ces opérations devraient permettre d’obtenir des informations pertinentes afin de clarifier pleinement l’activité et les liens de cet individu et déterminer d’autres axes de recherche.