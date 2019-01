Affaire Khadija : L’un des tatoueurs de l’adolescente arrêté près de Béni Mellal

Des éléments de la gendarmerie royale ont arrêté, lundi, un suspect dans le cadre de l’affaire de Khadija O., une adolescente de 17 ans enlevée, séquestrée, violée et torturée dans les environs de Béni Mellal. L’individu était le dernier recherché, en fuite depuis août dernier lorsque l’affaire avait été révélée.

Selon une source citée par Alyaoum24, il s’agit d’Azzedine, qui avait tatoué son prénom sur la peau de la victime. Contacté par le média arabophone, le père de Khadija indique qu’il attend une confirmation de la part de la gendarmerie royale. De son côté, Ibrahim Hachane, avocat de la partie civile, déclare que l’instruction du procès a touché à sa fin et que les dates des audiences publiques seront annoncées prochainement.

Au total, 13 personnes auront été arrêtées dans le cadre de ce dossier, confié au parquet de Béni Mellal qui a mené l’instruction pour de lourdes charges, dont la «traite des êtres humains envers une personne de moins de 18 ans, détournement de mineur, enlèvement et séquestration, viol et menace de mort avec usage d’arme blanche, mauvais traitements et torture ayant conduit à une incapacité permanente et à un traumatisme psychique».