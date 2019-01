Hakim El Karoui a un projet d’Association musulmane pour un islam de France

Hakim El Karoui est essayiste et consultant, et fondateur du Club du XXIe siècle. / Ph. SIPA

L’essayiste et consultant Hakim El Karoui a présenté, lundi 21 janvier à Paris, le détail du futur dispositif de l’Association musulmane pour un islam de France (AMIF), afin de favoriser «une intégration sereine de l’islam en France», indique Le Monde. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du président Emmanuel Macron de réorganiser le culte musulman, ainsi qu’il en avait fait part dès le début de son quinquennat. Le dispositif, en cours de préparation, est censé réduire les «influences étrangères», apporter transparence, «professionnalisme» et régulation aux marchés du pèlerinage et du halal, entre autres, explique Hakim El Karoui.

Afin d’assurer pleinement les volets de ses missions, l’AMIF comportera deux associations. La première, chargée des questions cultuelles, sera sous le régime de la loi de 1905, ce qui lui permettra de recueillir des dons défiscalisables et «traçables» destinés soit à l’AMIF elle-même, soit à des projets de construction de mosquées, précise Le Monde. L’autre, placée sous le régime de la loi de 1901, sera chargée de «la lutte contre la radicalisation, la représentation de l’islam dans les médias et sur Internet, la lutte contre l’islamophobie».

Les membres de ces deux associations seront accompagnés par un conseil théologique composé d’imams. Ce dernier sera également chargé de présenter un discours religieux «apaisant, alors que nous sommes noyés par un discours haineux de rupture», notamment sur Internet, a indiqué le théologien Tarik Abou Nour.