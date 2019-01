Le Maroc devient la première destination touristique en Afrique

Le plan d’action de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour l’année 2019 a été présenté ce mardi à Casablanca. Il en ressort qu’en l’espace de dix ans, le Maroc est devenu la première destination touristique en Afrique, selon l’Organisation mondiale du tourisme. «En 2017, le pays a enregistré un nombre de 11,3 millions de touristes, soit une hausse de 10% par rapport à 2016», indique un communiqué de l’ONMT.

Par ailleurs, les recettes touristiques ont dépassé les 70 milliards de DH. Jusqu’en novembre 2018, le nombre de touristes a atteint une moyenne d’un million par mois et une hausse de 8,5% par rapport à l’année précédente. Pour pérenniser cette tendance, l’ONMT entend capitaliser sur la promotion touristique, les acquis des chantiers entamés, notamment en matière de développement de l’accessibilité aérienne du pays, en vue de «marqueter et commercialiser la Marque Touristique Maroc en utilisant des moyens innovants permettant de faire face à la concurrence régionale et mondiale».

Enfin, le plan d’action 2019 s’axera sur «la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions structurelles» pour un virage digital qui s’appuie sur l’analyse des données (data et big data). Cette démarche devra permettre «la flexibilité et la réactivité nécessaires dans ce secteur», selon l’ONMT qui veut promouvoir également le tourisme interne et attirer les Marocains du monde.