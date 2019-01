France : Deux étudiants marocains entament une grève de la faim

Wissal et Mostafa, deux étudiants marocains à Nanterre, entament une grève de la faim. / Ph. Le Parisien

Deux étudiants marocains de la faculté de Nanterre ont entamé une grève de la faim ce lundi, rapporte le quotidien Le Parisien.

D’un côté, Mostafa, 23 ans, originaire du Sahara, dispose du statut de réfugié politique. Il demande à suivre des cours de français académique, mais les frais pour un seul semestre s’élèvent à 650 euros. De plus, «sa demande d’aide sociale de la fac a été refusée», explique l’Union des étudiants maghrébins de France (UEMF) au Parisien.

De l’autre, Wissal, 30 ans, dénonce le fait que seul un mode d’enseignement à distance lui ait été proposé par l’université. Dans ce cas-ci et à «la différence du présentiel, l’enseignement ne me permet pas d’obtenir mon titre de séjour», dit-elle. «C’est une remise en cause de mon statut d’étudiante», estime la jeune femme.

Les deux Marocains ont installé une toile de tente au rez-de-chaussée. «On n’a rien à perdre. Tant qu’on ne sera pas entendu, on ne bougera pas d’ici…», prévient Wissal. Pour sa part, l’administration de la faculté a «pris en compte» les «cas particuliers» des deux Marocains et œuvrera pour trouver des solutions, conclut la même source.