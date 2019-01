Paris : Le rôle et les missions de l’Institut du Médiateur présentés aux MRE de France

Le consulat général du Royaume du Maroc à Orly, en partenariat avec la Fondation Maison du Maroc organise, samedi 2 février à Paris, une rencontre-débat sous le thème «Rôle et mission de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc».

Un communiqué des organisateurs, parvenu lundi à notre rédaction, fait état de la participation du secrétaire général de l’Institution du Médiateur, Mohammed Lididi à cette rencontre.

Le secrétaire général présentera l’Institut du Médiateur, évoquera la relation entre cette institution et les Marocains du monde et s’étalera également sur la convention liant l’Institut du Médiateur et le défenseur des droits de la République française, indique-t-on dans le programme de cette rencontre.

Le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration présentera, pour sa part, sa stratégie en matière de médiation.

En août dernier, le Médiateur du Royaume a présenté son rapport annuel dans lequel il a évoqué le nombre de doléances présentées par les Marocains résidant à l’étranger contre des administrations marocaines. Un document qui fait état de la baisse de ces recours formulés par les MRE.

Les doléances de l’année 2017 sont, ainsi, passées de 105 plaintes déposées en 2016 à seulement 80 recours en 2017. «Les personnes physiques représentent 85% de ce chiffre alors 16% des plaignants étaient des femmes», précise le rapport publié dans le Bulletin officiel du royaume, qui indique également que 64% des MRE plaignants en 2017 sont résidents en France et en Belgique.