Etats-Unis : Ahmed Charai croisera le fer avec Ramtane Lamamra au Crisis Group

Ahmed Charai rejoint le tour de table du très prestigieux International Grisis Group, annonce le think tank dans un communiqué. Le Marocain figure sur une liste de quatre personnalités ayant intégré le centre.

Une adhésion qui devrait permettre au Maroc de peser sur les choix éditoriaux du ICG, dirigé depuis une année par l’Américain Robert Malley, un avocat ayant été l’assistant spécial du président Bill Clinton sur la question israélo-arabe de 1998 à 2001. Sous l’administration Obama, il sera désigné coordinateur de la Maison blanche pour le Moyen Orient, l’Afrique du Nord et le Golfe.

A l’International Criss Group, Charai côtoiera l’ancien ministre algérien des Affaires étrangères, membres du conseil d’administration du centre. L’ancien chef de la diplomatie était notamment proche de l’ex-président de l’ICG, Jean-Marie Guéhenno. Une proximité scellée par une rencontre officielle, en octobre 2016 au siège de l’ONU à New York, par une rencontre entre les deux hommes.

Mais depuis le départ de Guéhenno, les relations entre Alger et le centre se sont détériorées. En témoigne le rapport publié en novembre par l’ICG sur la situation politique du voisin de l’Est dont les observations ont fait grincer de dents à Alger.

C’est dire que l’intégration d’Ahmed Charai ne relève pas du simple hasard. L’éditeur de médias au Maroc est déjà membre du conseil d’administration «The Foreign Policy Institute» à Philadelphia et du «Centre for Strategic and International Studies» à Washington ; membre du Directoire de «The Atlantic Council of United States» à Washington, du Conseil Editorial Consultatif de «The National Interest’s Magazine» à Washington et du «Conseil Consultatif d’United for Africa’s Democracy Future» également basé dans la capitale des Etats-Unis.