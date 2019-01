Le Maroc et Essaouira dans la nouvelle bande-annonce de «John Wick 3»

Tourné au Maroc en octobre dernier, le nouveau film américain «John Wick 3» vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Cette dernière montre la star américaine Halle Berry, titulaire d'un American Academy Award, tentant d’aider l'acteur, réalisateur, producteur et musicien canadien Keanu Reeves à échapper à ses détracteurs qui veulent le tuer. Un troisième volet d’une série à couper le souffle.

Dans cette bande-annonce on aperçoit Reeves courir dans les rues de New York, mais également le Sahara, au Maroc, où il rencontre Halle Berry. Les amoureux du Maroc détecteront également l'un des souks du royaume où Reeves et Berry se battent pour leur vie dans un échange épique de tirs d'armes à feu.

Les deux stars hollywoodiennes sont arrivées au Maroc en octobre pour tourner une partie du film. Sur les réseaux sociaux, Reeves et Berry ont publié plusieurs photos d’eux, notamment à Essaouira.

L'équipe du film avait élu domicile au Maroc du 15 août au 1er décembre. Mogador n'était pas la seule ville marocaine à figurer sur la liste de l'équipe de tournage de «John Wick 3». Ses acteurs ont tourné des scènes à Kenitra, Casablanca, Marrakech, Ouarzazate, Fès, Erfoud, Merzouga et Errachidia.

Le film créé par Derek Kolstad et réalisé par Chad Stahelski sortira aux États-Unis le 17 mai 2019.