«Mon tapis de prière» : La campagne d'internautes musulmans contre Donald Trump

Comme presque toutes les campagnes sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis, la dernière en date a été déclenchée suite à un tweet du président Donald Trump. Ce dernier a écrit vendredi dernier sur son compte Twitter : «Éleveurs de frontières : Nous avons trouvé des tapis de prière ici. C’est irréel.»

Dans son tweet, le président cite le Washington Examiner, selon lequel «des personnes viennent de nombreux pays de la frontière méridionale, dont certaines réservent une grande surprise». Dans son tweet, le président insinue que des «terroristes» armés de tapis de prière seraient en train de faire irruption aux Etats-Unis.

Border rancher: “We’ve found prayer rugs out here. It’s unreal.” Washington Examiner People coming across the Southern Border from many countries, some of which would be a big surprise.