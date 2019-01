Coupe de la CAF : Trois clubs marocains dans le groupe A

Les clubs marocains du Hassania d'Agadir, de la Renaissance Berkane et du Raja de Casablanca évolueront dans le groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), à côté de l'AS Otoho du Congo, au terme du tirage au sort effectué ce lundi au Caire.

Seize équipes, dont huit arabes, se sont qualifiées à la phase des groupes de la Coupe de la CAF et ont été réparties en quatre poules.

