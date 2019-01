Belgique : Un enfant sauvé de la noyade à Molenbeek

Les habitants du quartier bruxellois Molenbeek ont évité le drame, la semaine dernière, lorsqu’ils ont porté assistance à un enfant tombé dans l’eau du canal.

Mercredi, alors qu’il était à vélo avec sa maman et son père, un enfant tombe à l’eau. Les cris de la mère alertent vite les habitants du quartier. Trois jeunes hommes arrivent du côté du canal, sur la même rive que la maman, là où l’enfant était tombé. Ils empruntent ainsi un escalier et portent secours à l’enfant et à son père, descendu dans l’eau pour le sauver de la noyade.

Cette scène héroïque a été immortalisée par le Belgo-marocain Bachir Barrou, éducateur à Molenbeek qui quittait la maison de jeunes où il travaille, au moment de cet incident. Mercredi soir, il a publié la vidéo, et affirme dans une déclaration à RTBF que «tout s’est passé très vite». «C’est questionnant de devoir attendre que quelque chose d’humain se passe pour rappeler à tout le monde qu’on est aussi des personnes humaines, moi l’humanité je la vois tous les jours à Molenbeek», confit-il au média belge.

La vidéo de Bachir Barrou, ayant dépassé les 100 000 vues sur Facebook et ayant été partagée plus de 2000 fois, «montre une autre facette de Molenbeek, rarement décrite dans les médias», conclut RTBF.