Belgique : La femme voilée qui a été agressée appelle à l’apaisement

Vendredi, des médias belges ont rapporté qu’une femme marocaine de 47 ans portant le voile a été agressée à Anderlecht. La Capitale indique que la victime a été légèrement blessée, et que le caractère raciste de cette piste est privilégié. Dans une interview accordée à Almouwatin TV, Fatiha est revenue sur son agression en appelant au calme et en demandant de «laisser faire la police qui n’a, pour l’heure, pas encore mis la main sur le suspect, contrairement à ce que dit la rumeur».

Cité par 7sur7.be, La Capitale a rapporté qu’«une véritable chasse à l’homme était en cours dans le quartier La Roue, à Anderlecht, pour retrouver l’agresseur de Fatiha», mais les habitants n’ont finalement pas réussi à retrouver l’homme. Les faits remontent au 30 décembre 2018, mais n’ont été révélés que la semaine dernière grâce aux images d’une caméra de vidéosurveillance qui circulent sur les réseaux sociaux. On y voit la victime marcher dans la rue avec sa plus jeune fille de dix ans, portant des sacs de course. Canette à la main, un passant en capuche lui assène un coup violent avant de prendre la fuite. La mère est tombée, puis a été aidée pour être conduite à l’hôpital en ambulance.

Fatiha explique avoir probablement été frappée avec un taser, mais selon La Capitale, «la plainte déposée ne fait pas état d’un coup porté par un objet». Une information judiciaire a été ouverte pour coups et blessures volontaires.