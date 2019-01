Italie : La mésaventure d'un Marocain interpellé pour trafic de déchets

Il ne voulait rien faire d’illégal et ne pensait certainement pas faire face à une plainte pour trafic de déchets prévoyant des peines très sévères.

Un homme d’origine marocaine, résidant depuis plus de 30 ans à Trentin (Nord-est d’Italie) avec sa famille, a été arrêté cette semaine au port de Gênes et contraint de rebrousser chemin. Il a été signalé pour trafic international de déchets, rapporte ce dimanche le média italien Il Dolomiti.

Depuis octobre dernier, le Marocain aurait commencé à «collectionner, de manière tout à fait légale via des amis et un grossiste, d'anciens appareils ménagers qui ont la possibilité d'avoir une seconde vie». Il voulait ainsi les transporter au Maroc pour aider une association des personnes atteintes du syndrome de Down.

Le Marocain a donc mis toutes ces machines à bord d’une camionnette pour se rendre au port de Gênes et ensuite au Maroc. Mais sur place, les douaniers l’arrêtent pour chargement illégal, saisissent les marchandises et le signalent pour trafic international de déchets.

L’homme a chargé son avocat pour intenter un recours en justice et démontrer que tous les produits ont été collectés de manière légale. Actuellement, il attend le verdict des autorités italienne, conclut Il Dolomiti.