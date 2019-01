Boxe : Le Franco-marocain Nordine Oubaali est le nouveau champion du monde WBC

Le Franco-marocain Nordine Oubaali, 32 ans a décroché, samedi à Las Vegas le titre de champion du monde des poids coqs du World Boxing Council.

Le boxeur a su s’imposer face à l'Américain Rau'shee Warren pour accrocher à sa ceinture le titre vacant chez les coqs en WBC. «Il signe aussi sa 15e victoire en autant de combats chez les professionnels, dont 11 avant la limite», rapporte l’AFP.

Oubaali avait déjà battu l’Américain lorsqu'ils étaient tous deux encore amateurs lors des Jeux Olympiques de Londres, en 2012. Le Franco-marocain disputait son premier combat pour un titre mondial, en ouverture de l'affiche de la soirée dans la capitale mondiale du jeu et des casinos entre la légende philippine Manny Pacquiao et l'Américain Adrien Broner.

«Mon rêve est devenu réalité, j'ai réalisé mon rêve américain», a souligné le boxeur qui compte aussi 200 victoires en amateurs et deux désillusions lors des JO 2008 et 2012.

«J'ai gagné ce soir (samedi), parce que je l'ai mis sous pression et parce que j'étais le plus rapide. C'est un bon boxeur, malin, mais c'était ma soirée et je suis très, très heureux.»