Demandes d’asile en Allemagne : Le Maroc figure désormais dans la liste des pays sûrs

Le Bundestag allemand, soit l’assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne a décidé vendredi d’inclure la Géorgie, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie dans la liste des pays d'origine sure.

Adoptée à une large majorité mais critiquée par l’opposition en Allemagne, la nouvelle loi est destinée à faciliter le traitement des demandes d'asile adressées aux autorités allemandes.

Selon le média allemand Deutschland Funk, le texte a été voté par 509 députés sur 651 tandis que 138 députés ont voté contre cette loi et quatre se sont abstenus.

Au cours du débat, le ministre fédéral de l'Intérieur, Horst Seehofer a qualifié le projet de loi de «mesure importante pour se montrer à la hauteur de la responsabilité humanitaire, mais aussi pour mieux lutter contre les abus du droit d'asile».

Mais les Verts allemands et certains membres du Parti social-démocrate (SPD) restent opposés aux ajouts proposés à la liste des pays sûrs. Les Verts affirment que les trois États d'Afrique du Nord, en particulier, ne sont pas sûrs selon les propres critères de l'Allemagne. L’opposition évoque notamment les menaces de torture, la persécution des personnes LGBT et la protection «insuffisante» des femmes et des filles contre les violence sexuelles dans les pays du Maghreb.