Un réseau qui vole des produits en Italie pour les revendre au Maroc démantelé

Six personnes appartenant à deux familles marocaines et ayant volé des biens d’une valeur totale de 100 000 euros entre denrées alimentaires, vêtements, chaussures, cosmétiques et télévision, ont été arrêtées cette semaine à Reggio d’Emilie (Nord-ouest de Bologne) en Italie.

Selon le média local Gazzetta dell'Emilia, les produits saisis étaient sur le point de quitter le port de Gênes pour la ville de Tanger.

Véritable «entreprise» familiale créée par les six membres, tous résidant à Reggio d’Emilie, le réseau volait des marchandises des magasins afin de les revendre au Maroc.

L’opération de la police municipale italienne a permis de mettre fin à cette «activité». Les perquisitions effectuées dans cinq maisons et dans les garages de cette ville italienne ont permis de trouver plus de 8 000 produits, notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des chaussures, des produits de beauté et des équipements électroménagers. En outre, près de 7 000 euros en espèces et un instrument permettant de désactiver les systèmes anti-vol des marchandises ont également été découverts.

Les marchandises volées dans une quinzaine de magasins à Reggio d’Emilie étaient prêtes à être transférées dans le port de Gênes et, de là, à destination de Tanger. La valeur totale s’élève à environ 100 000 euros.

Une partie de ces produits a été restituée à leurs propriétaires pour une valeur de 61 000 euros.

Les suspects, quatre femmes et deux hommes, tous d'origine marocaine et âgés entre 32 à 68 ans ont été interpelés, conclut le média.