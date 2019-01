Tétouan-Chefchaouen : La troisième phase du dédoublement de la RN2 lancée

Le coup d’envoi a été donné vendredi aux travaux de la troisième phase de dédoublement de la route nationale n°2 (RN2) reliant Tétouan à Chefchaouen, sur une distance de 10,7 km pour une enveloppe budgétaire de 237 millions de dirhams (MDH).

Le projet, dont le coup d’envoi a été donné par le ministre de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, est entièrement financé par le ministère de l’Equipement. Outre le dédoublement de ce tronçon, il s’agit de l’élargissement des accotements et des épaulements, de la construction de 58 ouvrages de drainage et de quatre ronds-points, dont les travaux devront être achevés en décembre 2020.

Les taux de réalisation des travaux de dédoublement du tronçon liant Ben Kerrich à Zinat sur 5,3 km, pour un budget de 96,3 MDH, a atteint 75%, avec une finalisation prévue pour mars prochain.

Le dédoublement de ces deux axes s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la RN2 entre Tétouan et Chefchaouen sur une longueur d’environ 49 km pour un investissement de 900 MDH, et qui devra inclure également la construction de deux ponts sur les oueds Martil et Moulay Bouchta.

Le projet de dédoublement, dont le budget avoisine un milliard de dirhams «contribuera à la fluidité de la circulation et au renforcement de la sécurité routière», a déclaré Abdelkader Amara à la presse.

Il est à noter que les travaux de dédoublement du tronçon Tétouan-Ben Kerrich (7km) et Dar Aqoubaa-Chefchaouen (5km), pour 46 MDH sont achevés, de même que pour les travaux de renforcement de la voie de contournement de la ville de Tétouan sur 4 km (entre les giratoire Oued Laou et Romana), pour environ 17 MDH, tandis que l’étude de dédoublement de l’ouvrage d’art sur Oued Martil est en cours de finalisation.