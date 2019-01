Vote du 16 janvier au Parlement européen : Le Maroc soutenu par la droite et les conservateurs

Le 16 janvier, le Parlement européen a adopté à une large majorité les modifications apportées à certains articles de l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne. Au total, 444 eurodéputés se sont prononcés pour, 167 contre et 68 se sont abstenus.

Yabiladi s’est procuré la liste complète des votants présents mercredi à la plénière du Parlement européen. Sans surprise, la lecture du vote indique un soutien massif des membres du groupe du Parti populaire européen (PPE), la première force politique.

Sur un total de 219 parlementaires, environ 190 ont appuyé l’intégration du Sahara occidental dans le nouveau cadre de partenariat commercial entre Rabat et Bruxelles. L’opération a montré également la défection de seulement de deux députés et sept abstentions.

Le Polisario a réussi à diviser les sociaux-démocrates

Si le Maroc a presque fait le plein des voix du PPE, il n’a pas été en mesure de réaliser le même succès avec les sociaux-démocrates même si le président du groupe, l’Allemand Udo Bullmann, a pu rallier la cause de Rabat alors qu’il n’avait pas hésité, en novembre dernier, à inviter Khatri Addouh, «le président du Parlement sahraoui» à Strasbourg, justement pour y défendre les positions du Polisario.

Dans l’ensemble, 107 socialistes dont une majorité d’Espagnols et de Français ont voté pour le royaume, contre 56 en faveur du mouvement de Brahim Ghali, dont des Néerlandais, comme Kati Piri, et d’autres originaires des pays nordiques, et 17 abstentions.

La même division a été observée dans les rangs de la force montante dans le paysage politique européen. Ainsi sur la trentaine d’eurodéputés que compte l’Europe des nations et des libertés (extrême droite), formé en 2015 autour de Marie Le Pen, 14 ont voté pour le Maroc, 9 contre et 8 se sont abstenus.

Sans doute, le Groupe ENF renforcera son assise au Parlement européen lors des élections européennes de mai prochain. Le Maroc est appelé à prendre en considération ce changement de la hiérarchie qui se dessine au sein de l’hémicycle.

Par ailleurs, le royaume a eu l’adhésion d’une confortable majorité du groupe des Conservateurs et réformistes européens, auquel appartient Patricia Lalonde, l’ancienne rapporteuse de la Commission du Commerce International.

En revanche, le résultat du vote a montré un fort appui du groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, avec 42 voix ayant soutenu le Polisario. Le Maroc a réussi à convaincre deux membres, Emmanuel Maurel et Younous Omarjee, de voter en sa faveur. Aucune abstention n’a été enregistré chez ce groupe. Sans surprise, le même soutien au Polisario a été observée dans les rangs des Verts.