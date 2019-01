France : Alexandre Benalla placé en garde à vue à cause de ses passeports diplomatiques

L’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été placé en garde à vue, jeudi 17 janvier, dans l’enquête sur l’utilisation controversée de ses passeports diplomatiques.

Selon le parquet de Paris, cité par l’Agence France-Presse, cette enquête, ouverte le 29 décembre, notamment pour «abus de confiance» et «usage sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle», a été étendue mercredi «aux infractions de faux, usage de faux et obtention indue d’un document administratif» après un signalement de la présidence de la République.

L’ancien chargé de mission avait été mis à pied 15 jours du 4 au 22 mai dernier pour avoir molesté des manifestants en marge des rassemblements du 1er mai à Paris. Mis en examen en juillet notamment pour «violences volontaires», à la suite de la diffusion d’enregistrements vidéo des faits par Le Monde, il avait fait l’objet d’une procédure de licenciement de l’Elysée le 20 juillet.

Alexandre Benalla, d’origine marocaine, est accusé d’utiliser ses passeports diplomatiques depuis l’été dernier, même après son limogeage des services de la présidence. L’AFP rappelle que le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, a révélé mercredi devant la commission du Sénat enquêtant sur l’affaire Benalla depuis juillet, que l’ancien chargé de mission avait utilisé «presque une vingtaine de fois» ses passeports diplomatiques après son licenciement, entre le 1er août et le 31 décembre.

«Nous soupçonnons une falsification faite par M. Benalla» d’une demande du second passeport adressée au ministère de l’Intérieur, par une lettre à en-tête du chef de cabinet de l’Elysée, mais «dactylographiée» et non signée, affirme Patrick Strzoda. Benalla avait pourtant affirmé, en décembre dernier, que les passeports diplomatiques en sa possession, «rendus fin août à la présidence de la République», lui auraient été «restitués début octobre».