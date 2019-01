Maroc : Un premier vol au départ de Tétouan pour Ryanair en avril prochain

La compagnie aérienne low cost, Ryanair, a annoncé jeudi la programmation de ses premiers vols au départ de Tétouan, son 10ème aéroport marocain, avec une fréquence de deux vols hebdomadaires vers Malaga (Espagne) à partir d'avril. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de son programme d’été 2019.

Un communiqué de la compagnie, relayé par la MAP, indique que les clients marocains et les visiteurs peuvent «profiter de tarifs encore plus bas et des dernières améliorations du programme “Always Getting Better”».

Cité dans le communiqué, Yann Delomez, directeur des ventes chez Ryanair, a indiqué qu’une offre spéciale a été lancée pour encourager les clients, notant que les sièges disponibles dans le cadre de cette offre «doivent être réservés d'ici à minuit le lundi 21 janvier».

De son côté, le PDG de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir s’est réjoui de l’ouverture d’une nouvelle destination marocaine au marché international. Pour lui, «Tétouan, de par son patrimoine culturel, son littoral et ses nombreuses marques d’hôtellerie internationales fascinera les visiteurs et répondra aux attentes des familles et des amoureux d'expériences culturelles».

La compagnie a annoncé récemment avoir transporté plus de 139 millions de passagers en 2018, enregistrant ainsi un nouveau record malgré la crise des annulations de vols et les grèves récurrentes de son personnel.