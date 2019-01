CGEM : Meryem Kaf «n’a pas fait l’objet d’une mesure de rétrogradation»

Suite à notre article du 16 janvier, concernant une plainte déposée par une employée de la CGEM contre le patronat, celui-ci a relayé jeudi soir une mise au point relative à ce sujet.

Pour la Confédération générale des entreprises du Maroc, «la salariée concernée, qui a rejoint la CGEM en 2006, n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une procédure de licenciement ou d’une mesure de ‘rétrogradation’». Le patronat précise que Meryem Kaf, désormais ex-responsable du Pôle communication, marketing et relations publiques au sein du patronat «fait donc encore partie des salariés de la CGEM [et] à ce titre, elle continue à percevoir la rémunération fixée par son contrat de travail».

«Elle s’est vue confier des missions en rapport avec ses compétences conformément aux clauses de son contrat de travail qui stipule que ‘la salariée accepte les missions qui lui sont dévolues par l’employeur dans le cadre de l’exécution du présent contrat et s’engage à accepter toutes autres fonctions que l’employeur pourrait lui confier dans le cadre de son activité et correspondant à ses compétences et à son profil’», poursuit la mise au point du patronat.

Et ce dernier de préciser qu’il «fait, dans le cadre de sa relation avec ses salariés, une stricte application des principes et règles fixés par le Dahir 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi 65-99 formant Code du travail ainsi que des clauses de leurs contrats de travail respectifs».

Mercredi, une source interne au sein de la CGEM ainsi que des documents consultés par notre média affirment qu’une audience est programmée le 5 février prochain devant la Chambre sociale du tribunal de première instance de Casablanca. Une affaire ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation devant la Direction de l’emploi de Casa Anfa, saisie par la salariée en décembre dernier.