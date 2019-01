Maroc : Un imam démis de ses fonctions pour avoir prêché contre le Nouvel an

Pour avoir axé son prêche sur l’interdiction de la célébration du Nouvel an, un imam de la mosquée Chouhada à Rabat a été démis de ses fonction, par décision du ministère des Habous et des affaires islamiques. Selon le site Al Araby, l’homme incriminé a indiqué dans son discours devant les fidèles que la célébration du Nouvel an «n’était pas autorisée pour les musulmans, car la religion ne reconnaît que deux fêtes : celle du sacrifice et celle de la fin du ramadan».

La même source indique que le ministère de tutelle considère que «ce prêche prend largement partie, en contradiction avec l’objectivité scientifique nécessaire et le registre puisant ses valeurs dans la fraternité et l’acceptation de l’autre». Pour sa part, l’imam assure à Al Araby avoir précédemment donné le même prêche, «sans qu’aucun incident ne s’en suive».

Le ministère des Habous avait précédemment pris une mesure similaire à l’encontre d’imams qui avaient donné des prêches sur la campagne de boycott ayant visé, depuis le 20 avril 2018, trois marques marocaines. Ainsi, tous les préposés qui ont tenu un discours sur «l’interdiction du monopôle économique et la hausse des prix conformément à l’islam» se sont vus écartés pour ne pas s’être «tenus aux règles de leurs fonctions».