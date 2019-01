Italie : Un chômeur marocain trouve un portefeuille, le rend à la mairie et trouve du travail

Omar C., marocain résident en Italie. / Ph. Il Giornale di Vicenza

L’histoire de Omar C., 59 ans, originaire de la commune de Cartigliano (province de Vicence), fait le tour des réseaux sociaux en Italie. Alors que ce père de famille se promenait avec sa femme le long du fleuve Brenta, il a trouvé un portefeuille dans lequel il y avait environ 900 euros, relate le site local Il Giornale di Vicenza.

Le lendemain, Omar C. s’est rendu à la mairie pour y déposer le portefeuille. Lorsque la police a annoncé la nouvelle au propriétaire du portefeuille, ce dernier a décidé de lui rendre la pareille, poursuit la même source.

C’est ainsi que Omar C., au chômage depuis plus de six ans, s’est vu offrir un poste au sein de l’entreprise dans laquelle l’autre homme travaille également. Le père de famille commencera à travailler dès lundi prochain comme ouvrier à la tannerie Finco de San Lazzaro.