Maroc - UE : Federica Mogherini rencontre des membres du gouvernement à Rabat

Le ministre de l’intérieur Abdelouafi Laftit a reçu, jeudi au siège du ministère à Rabat, la représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, actuellement en visite au Maroc. Cette réunion a permis aux deux responsables d’aborder les sujets ayant trait à la coopération bilatérale en matière de gestion migratoire et de lutte contre le terrorisme.

A Rabat, Federica Mogherini a également rencontré le Chef du gouvernement, Saâdedine El Otmani, qui a salué la qualité des relations de coopération entre le Maroc et l’UE sur les plans politique, sécuritaire, économique et sociale. Lors de ces entretiens, la représentante a souligné l’importance du rôle du Maroc dans la région du Maghreb arabe et du continent africain.

Plus tard dans la journée, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun, s’est lui aussi entretenu avec Federica Mogherini, à la veille de l’adoption, à une grande majorité (444 voix), de l’accord agricole entre le Maroc et l’UE par le Parlement européen. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Benchaaboun s’est félicité de ce vote, notant que les entretiens avec Mogherini ont été l’occasion de se pencher sur l’aspect économique et financier dudit accord. Il a appelé dans ce sens à accélérer la cadence de l’activation de ses mécanismes et de ses conventions, notamment sur le volet fiscal et l’accompagnement du Maroc sur plusieurs domaines des volets économique, financier et social.

Federica Mogherini a ensuite rencontré Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, qui a souligné que l’évaluation du statut avancé dans le cadre des relations bilatérales entre le Maroc et l’UE allait contribuer à s’ouvrir sur de nouvelles perspectives. Il souligne dans le même sens que l’adoption de l’accord agricole est un signe positif de renouvellement de la confiance entre le Maroc et l’UE.