Au Maroc, ce sont les familles qui financent la scolarité de leurs enfants handicapés

Pour la mise en œuvre d’une véritable éducation inclusive des enfants en situation de handicap dans les politiques publiques, les campagnes de sensibilisation doivent encore s’intensifier et la coordination des services doit être repensée au Maroc. C’est le constat dressé dans un rapport, publié mercredi par l’Instance nationale pour l’évaluation de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

L’Instance, qui relève du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, constate l’urgence de structurer la formation continue des professionnels de l’éducation et de la pédagogie, afin de renouveler les outils pédagogiques adaptés à ces enfants.

Ce rapport souligne que la démarche inclusive de l’éducation des enfants en situation de handicap nécessite un cadre de références et de programmes forts d’une mobilisation d’équipes multidisciplinaires. La même source note que les fortes disparités entre les zones urbaines et rurales, ainsi que la lenteur du changement, contrastent avec des signes dynamiques au niveau culturel qui reflètent un changement.

Le coût financier d’une scolarité assurée par les familles

Cependant, l’Instance avertit sur l’abandon scolaire fortement enregistré dans les rangs des élèves en situation de handicap entre le primaire et le préparatoire, tandis que ceux qui s’accrochent à la poursuite de leurs études passent de longues périodes dans le primaire.

Source : Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique

Par ailleurs, ce document fait état d’un grand manque de financement alloué au modèle éducatif pour les personnes handicapées, que ses ressources soient mobilisées par l’Entraide nationale ou par le ministère de l’Education nationale. Il fait remarquer également que la coopération internationale fait défaut et que le poids reste finalement porté par les parents.

Dans ce sens, le rapport de la Commission souligne que dans son suivi du financement des expériences observées dans le domaine de l’éducation des enfants en situation de handicap, les familles restent le soutien majeur pour assurer l’éducation de ces enfants, avec près de 20%, suivies du ministère de l’Education nationale, et de l’Entraide nationale.

L’évaluation du modèle éducatif pour les enfants en situation de handicap se base sur l’étude d’une documentation exhaustive et de recherches théoriques, ainsi que sur des études de terrain s’étant intéressées à 31 expériences dans quatre régions différentes. Ainsi, l’analyse a inclus quatre dimensions, à savoir l’éducation, la formation, l’adaptation et l’orientation.

La situation de l’enseignement des enfants handicapés de 4 à 15 ans a évolué au cours des dernières années, selon le rapport qui fait état d’une avancée de près de 22 points. En revanche, ce changement reste limité et tributaire de la contribution des parents dont les ressources financières restent souvent limitées, ainsi que l’engagement des particuliers et de la société civile. En dix ans, soit entre 2004 et 2014, le taux de scolarité est passé que de 32,4 à 55,1%.